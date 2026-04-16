Inter-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Pavoletti e Mazzitelli

Il Cagliari si prepara alla delicata trasferta contro l’Inter, in programma venerdì sera allo stadio di San Siro. L’allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha ufficializzato la lista dei convocati: sono 24 i giocatori scelti per la sfida del Meazza.

Tra le assenze spiccano quelle di Pavoletti, out per un fastidio al ginocchio, e dei lungodegenti Idrissi e Felici, entrambi ancora alle prese con infortuni di lungo corso al legamento crociato. A loro si aggiunge Mazzitelli, costretto a fermarsi nuovamente dopo il riacutizzarsi del problema fisico accusato nell’ultima gara contro la Cremonese, che lo aveva obbligato a lasciare il campo già nel primo tempo.

In porta sono stati convocati Caprile, Ciocci e Sherri. Il reparto difensivo comprende Dossena, Mina, Obert, Palestra, Raterink, Rodríguez, Zappa e Zé Pedro. A centrocampo spazio ad Adopo, Deiola, Folorunsho, Gaetano, Liteta e Sulemana. In attacco, infine, figurano Albarracín, Belotti, Borrelli, Esposito, Kiliçsoy, Mendy e Trepy.

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