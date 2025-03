Pula, ristorante abusivo in una macelleria: scatta il sequestro

Un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cagliari ha portato alla scoperta di un’attività di ristorazione abusiva all’interno di una macelleria a Pula. Il controllo rientra in una serie di verifiche mirate sulla filiera della carne e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Durante l’ispezione, i militari hanno accertato che, oltre alla vendita al dettaglio di carne, il locale era stato trasformato in un ristorante senza le necessarie autorizzazioni. Al momento del controllo, 13 avventori stavano consumando pietanze sia all’interno del locale che in un’area esterna, mentre la cucina, allestita in un loggiato, era in piena attività.

L’attività, pubblicizzata tramite social network e affissioni interne, non era stata dichiarata alle autorità competenti. Per questo motivo, i Carabinieri del Nas hanno proceduto al sequestro amministrativo della porzione di locale destinata alla ristorazione e delle relative attrezzature.

