Bari Sardo, è caccia all’uomo per l’assassino di Marco Mameli

Sono ore delicatissime per le ricerche dell’assassino di Marco Mameli a Bari Sardo. Il 22enne operaio di Ilbono, è morto nella notte dopo essere stato colpito da una coltellata al petto sabato sera, durante i festeggiamenti per il Carnevale. I soccorritori sono arrivati quando ancora respirava, ma il giovane ha perso la vita prima di poter raggiungere l’ospedale.

L’assassino è ancora in fuga, ma secondo quanto filtra dagli inquirenti ha le ore contate. Le forze dell’ordine, coordinate dal vice questore della Polizia Fabrizio Figliola, stanno setacciando la zona. Gli agenti della Scientifica hanno esaminato la scena del crimine per raccogliere ogni possibile indizio, mentre nella notte decine di testimoni sono stati ascoltati.

Alle prime luci dell’alba, il carro funebre ha lasciato il luogo della tragedia per dirigersi in ospedale, mentre il magistrato incaricato delle indagini, la dottoressa Giovanna Morra, potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia sul corpo del giovane operaio per chiarire ogni dettaglio sull’aggressione mortale. Nel frattempo, l’altro ragazzo rimasto ferito nell’agguato è stato dimesso.

In segno di rispetto, tutti gli eventi previsti nei centri dell’Ogliastra sono stati annullati. L’attesa ora è per la cattura dell’omicida.

