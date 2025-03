Portovesme, Cgil Sardegna chiede incontro a Urso: “La misura è colma”

Dura nota da parte del segretario generale Fausto Durante: "Il silenzio del Governo non è accettabile, che fine hanno fatto gli impegni presi?"

Un incontro urgente per fare chiarezza sulle prospettive della Portovesme srl, dell’area industriale e soprattutto del futuro di lavoratori e lavoratrici. Questa è stata la richiesta rivolta dal segretario della Cgil Fausto Durante al ministro Urso.

“Non è accettabile il silenzio del Governo sul futuro della Portovesme srl così come sul complessivo rilancio delle produzioni di zinco, piombo e alluminio considerate strategiche dallo stesso ministro Urso, al quale oggi chiediamo che fine hanno fatto gli impegni presi davanti ai cancelli dello stabilimento ormai più di due mesi fa” ha affermato Durante.

“Due mesi sono lunghi ma la misura è colma, non si può venire in un territorio che soffre una crisi senza precedenti e prendere impegni che poi non si concretizzano” ha proseguito il segretario.

Durante ha poi fatto un riferimento all’ipotetico e supposto acquirente dello stabilimento della Glencore, di cui ancora non si è saputo nulla: “Le promesse vane rischiano di alimentare ulteriormente un clima di tensione e preoccupazione“.

