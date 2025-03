Sassari-Alghero, schianto tremendo nella notte: diversi feriti

Un grave incidente stradale questa notte sulla quattro corsie Sassari-Alghero. Un violento tamponamento ha coinvolto una Jeep Compass e una Fiat Punto, causando il ferimento di un padre con i suoi figli e di un altro uomo, tutti trasportati d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, la Punto avrebbe tamponato violentemente la Compass mentre quest’ultima era impegnata in una manovra verso destra per entrare in un distributore di benzina. L’impatto è stato devastante: entrambe le auto sono state scaraventate in avanti per decine di metri, subendo ingenti danni e finendo in testacoda.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno provveduto al trasporto dei feriti, e i Vigili del fuoco per estrarre le persone a bordo dei veicoli. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Sassari, incaricati di effettuare i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

