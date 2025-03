Quartu, in casa un via vai sospetto: spacciatore 40enne in arresto

Un’operazione investigativa meticolosa ha portato all’arresto di un 40enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina. L’uomo era da tempo nel mirino dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena, che avevano raccolto segnalazioni su movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione, ritenuta un possibile centro di spaccio.

Dopo giorni di osservazione discreta, nella notte appena trascorsa i militari hanno assistito a uno scambio sospetto tra il 40enne e un 37enne di Quartucciu, accertando la vendita di 0,20 grammi di cocaina. L’intervento immediato ha permesso di bloccare entrambi e di confermare che la sostanza era destinata al consumo personale dell’acquirente.

La successiva perquisizione domiciliare, condotta con il supporto dell’Unità Cinofila della Compagnia di Cagliari, ha rivelato l’effettiva portata dell’attività illecita: all’interno della casa sono stati trovati 20 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 530 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Per il 40enne sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, previsto per la mattinata odierna. Il 37enne acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

