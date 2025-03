Oliena in lutto, chi era Giancarlo Piga: vigile del fuoco che amava la campagna

Sgomento a Oliena per la morte di Giancarlo Piga, stimato vigile del fuoco che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente con il suo trattore

Oliena in lutto, chi era Giancarlo Piga: vigile del fuoco che amava...

Oliena è sotto shock. Giancarlo Piga, 41 anni, vigile del fuoco e padre di tre figlie, ha perso la vita ieri mentre lavorava nel terreno di famiglia in campagna. L’uomo è rimasto intrappolato nella cabina del trattore, ribaltatosi improvvisamente lungo una stradina in località Logheri.

Nonostante l’allarme immediato lanciato da una persona che si trovava con lui, i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Giunti sul posto i colleghi del comando di Nuoro, il personale del 118 e l’elisoccorso.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Oliena, dove Piga era conosciuto e stimato. Appassionato di motori e gimkane, ha lasciato un grande senso di vuoto tra amici e colleghi che anche attraverso i social in queste ore lo ricordano.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: tra le ipotesi, una manovra errata o un guasto meccanico. La salma è stata sequestrata e la Polizia ha avviato un’indagine per far luce sulle cause della tragedia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it