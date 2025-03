Tremendo incidente a San Giovanni Suergiu: addio a Fabiano Locci

Ieri mattina un terribile incidente avvenuto sulla statale 126, alle porte di San Giovanni Suergiu, ha causato la morte di Fabiano Locci. Altre due persone sono rimaste ferite.

Locci era alla guida di una Panda quando si è scontrato con un Suv, che portava al suo interno due persone. Secondo le ricostruzioni, la Panda si stava immettendo sulla Statale mentre è sopraggiunto l’altro veicolo.

L’impatto è stato tremendo ed entrambe le vetture sono carambolate fuori dalla strada. I due all’interno del Suv non hanno riportato ferite gravi, mentre per Locci non vi è stato nulla da fare.

Seppure arrivati tempestivamente, i soccorsi si sono rivelati inutili. Per diversi minuti hanno provato a rianimarlo sul posto, ma il suo cuore ha smesso di battere prima del trasporto del corpo sull’ambulanza.

