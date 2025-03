Caso Todde, Piga (Fdi) provoca il Pd: “Il loro silenzio fa rumore”

Un fuoco di fila di dichiarazioni sul caso Todde, da destra e da sinistra. Nel mezzo, il consigliere regionale Fausto Piga (Fratelli d’Italia) fa notare il singolare silenzio del Partito Democratico.

“Non mi sorprende la comunicazione compulsiva e fuorviante dei cinque stelle, piuttosto mi sorprende il silenzio rumoroso del Partito Democratico che osserva da lontano. Probabilmente non sopporta più la politica pressapochista grillina. Dopotutto il caso decadenza sta paralizzando la Regione in modo imbarazzante, una Regione senza un bilancio annuale e con un esercizio provvisorio sino ad aprile come non accadeva dal 2013” ha dichiarato in una nota.

A seguire ha voluto anche “smontare” il trionfalismo dei 5 Stelle.

“La rendicontazione delle spese elettorali della Todde sono un pasticcio e tale rimangono, nulla è cambiato. Per capire davvero cosa è successo bisognerà attendere l’esito del ricorso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it