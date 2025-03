Nicola, la permanenza a Cagliari in bilico? Sarà decisiva la salvezza

Tanto chiacchiericcio sta circondando il tecnico rossoblù in questi giorni: le prossime dieci giornate diranno tanto delle percentuali di permanenza in Sardegna

Il futuro di Davide Nicola rischia di essere altrove. Il tecnico rossoblù è stato investito in questi giorni da un forte chiacchiericcio. L’ambiente sembrerebbe sempre meno paziente delle sue scelte, che ultimamente non stanno dando le risposte sperate.

La permanenza è in bilico non tanto per la stagione in corso, quanto per la prossima. Addirittura Tuttomercatoweb darebbe una percentuale del 55% per la conferma.

Per il proseguimento del rapporto sarà decisiva la salvezza. Non soltanto il suo raggiungimento ma anche la modalità di raggiungimento.

Spifferi attorno alla società parlano di un campionato vissuto troppo a ondate rispetto alle reali qualità della squadra. Manca quel salto di qualità rispetto alle passate stagioni che in tanti si sarebbero aspettati a inizio anno.

Ecco perché la posizione di Nicola non è poi così salda. Le ultime dieci giornate di campionato diranno tantissimo sulle sue chance di rimanere a Cagliari.

