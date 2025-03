Caso Todde, Colucci (M5S): “Da Mura mix di ignoranza e malafede”

Prosegue il fuoco di fila tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia sul caso che coinvolge la presidente Alessandra Todde. Il deputato pentastellato Alfonso Colucci interviene a gamba tesa sul collega Francesco Mura, con parole molto forti.

“Se proprio si cerca una prova della strumentalizzazione politica da parte del centrodestra del provvedimento abnorme e radicalmente nullo del collegio regionale di garanzia elettorale, basta leggere il comunicato stampa del deputato Mura di FdI. Un insieme di frasi scomposte e prive di sostanza giuridica. Al collega poco informato ricordo che componenti del direttivo del comitato elettorale eravamo io, Fenu e Licheri, non di certo il presidente Conte. La certificazione da parte della Corte dei Conti della piena regolarità dei rendiconti elettorali del M5S e del comitato elettorale dovrebbe mettere una pietra tombale sulle speculazioni politiche da parte di chi ha perso le elezioni in Sardegna ma evidentemente non riesce a farsene una ragione. Ribadisco oggi quanto dissi in un discorso alla Camera rivolgendomi ai colleghi del centrodestra: non so se sia più biasimevole l’ignoranza o la malafede, di certo quando le due componenti si sommano, il risultato è quanto siamo costretti a leggere o ascoltare da alcune settimane. Faccio un ennesimo richiamo al senso delle istituzioni, alla competenza e, non da ultimo, al buon gusto, sperando che Mura e altri del centrodestra finalmente capiscano”.

