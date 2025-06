Incendio nelle campagne di Pula, arrestato il presunto piromane

È stato arrestato ieri sera dagli uomini del Corpo Forestale della Sardegna il presunto responsabile dell’incendio che lo scorso 29 maggio ha colpito le campagne di Pula, in località Su Leunaxi, a breve distanza dalle prime abitazioni di Sarroch e dagli impianti della raffineria Saras.

L’uomo, individuato al termine di un’articolata attività investigativa, si trova ora agli arresti domiciliari, sorvegliato tramite braccialetto elettronico. Le indagini erano partite subito dopo l’intervento delle squadre antincendio, che avevano affrontato un rogo reso insidioso dal vento e dalla vicinanza a zone abitate e industriali.

Il Corpo Forestale, supportato da Vigili del fuoco, dalla compagnia barracellare di Sarroch e da un elicottero del sistema regionale decollato dalla base di Pula, aveva impiegato 16 operatori e 5 automezzi antincendio per domare le fiamme.

Determinante, nella successiva indagine, è stato il ritrovamento di un ordigno incendiario artigianale nel punto d’innesco. L’analisi delle immagini di videosorveglianza, la ricostruzione dei movimenti di un veicolo sospetto e la perquisizione domiciliare hanno portato all’individuazione e infine all’arresto dell’uomo.

L’attività del Corpo Forestale ha permesso di scongiurare conseguenze potenzialmente disastrose, vista la vicinanza dell’incendio agli impianti petroliferi Saras e ad alcune abitazioni. Le indagini proseguono per chiarire se l’uomo abbia agito da solo o con eventuali complici.

Anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si congratula con il Corpo Forestale per l’arresto. “Il loro lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, non si limita allo spegnimento degli incendi” scrive la governatrice sui social. “C’è un impegno costante anche sul fronte investigativo, per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili dei roghi dolosi che minacciano vite umane, abitazioni, attività economiche, interi ecosistemi”.

“Parliamo di donne e uomini che operano in condizioni estreme, tra caldo insopportabile, fumo e pericoli costanti. Che non arretrano di fronte al rischio, che agiscono con competenza e determinazione. Il loro lavoro è presidio, è difesa attiva del bene più prezioso che abbiamo: la nostra terra. La Regione è con voi e con tutte le forze impegnate sul fronte antincendio”.

