Addio a Riccardo Agabio, storico presidente sardo di Federginnastica

Morto a 89 anni lo storico presidente di Federginnastica e vice presidente del Coni originario di Cagliari: in gioventù fu anche una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo

Addio a un autentico pezzo di storia dello sport italiano. Si è spento all’età di 89 anni Riccardo Agabio, originario di Cagliari e figura di spicco della ginnastica italiana e del Comitato Olimpico Nazionale. Fu presidente di Federginnastica e vice presidente vicario del Coni, nonché reggente dell’ente per un mese nel 2013. Nel fine settimana, in occasione di tutte le manifestazioni sportive in Italia, sarà osservato un minuto di silenzio

Nato in Sardegna, Agabio ha guidato la Federazione Ginnastica d’Italia dal 2000 al 2016, un periodo segnato da cinque medaglie olimpiche, tra cui lo storico oro di Igor Cassina alla sbarra ad Atene 2004, l’argento e il bronzo della squadra di ritmica e i due bronzi agli anelli conquistati da Jury Chechi e Matteo Morandi.

Ex ginnasta azzurro, cresciuto nell’Amsicora di Cagliari, esordì in Nazionale ai Mondiali di Roma del 1954 e partecipò ai Giochi del Mediterraneo di Barcellona 1955, vincendo l’oro a squadre. Diplomato Isef, ricoprì l’incarico di direttore tecnico della Nazionale femminile di ginnastica artistica fino al 1983 e, negli anni ’90, coordinò le sezioni di aerobica e ginnastica generale.

Membro della Giunta nazionale del Coni dal 2005, fu nominato vicepresidente vicario nel 2006. Il 14 gennaio 2013, dopo le dimissioni di Gianni Petrucci, assunse temporaneamente la guida del Coni fino all’elezione di Giovanni Malagò, avvenuta il 19 febbraio dello stesso anno.

Commendatore della Repubblica per meriti sportivi, Agabio lascia un’eredità indelebile nel mondo dello sport italiano. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per la ginnastica nazionale, che sotto la sua guida ha vissuto alcuni dei momenti più gloriosi della sua storia.

