L'incidente è avvenuto in mattinata: la strada è stata poi gradualmente riaperta ma i disagi sono proseguiti per ore

Arzachena, scontro tra due auto sulla 125: traffico in tilt per ore

Questa mattina la Ss 125 è rimasta bloccata per diverse ore a seguito di un incidente stradale verificatosi nell’area di Arzachena.

Due auto infatti si sono scontrate tra loro finendo con l’occupare entrambe le carreggiate e impedendo il transito in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto si è recato il personale del 118 che ha poi portato le due persone coinvolte al pronto soccorso per svolgere degli accertamenti.

Inizialmente la strada è rimasta chiusa e poi via via è stata gradualmente riaperta con il traffico che è stato fatto defluire in una sola carreggiata.

