San Gavino, tensione al Pronto Soccorso: intervento dei carabinieri

Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino Monreale nella notte di domenica 16 marzo: si è innescata una rissa che visto coinvolti un paziente, un operatore sanitario e due vigilantes. Necessario l’intervento dei carabinieri per sedare gli animi.

Secondo una ricostruzione riportata dalla Cgil, dopo alcune ore d’attesa l’uomo avrebbe preteso di essere visitato su una barella e non seduto in poltrona. L’impossibilità che accadesse ha acceso una parapiglia: l’oss è stato spintonato, mentre i due vigilantes intervenuti sarebbero stati aggrediti con alcuni pugni.

“Questo fatto è gravissimo e mette a rischio il lavoro in ambito sanitario. Ormai il pronto soccorso non è più l’ultimo accesso per le persone che hanno bisogno di cure, ma l’unico. Ogni tipo di violenza è sempre da condannare e arriviamo al punto che anche i pazienti, dopo file di lunghe ore, sono esasperati. Occorre potenziare l’organico soprattutto in reparti di emergenza come il pronto soccorso” dichiara il sindacalista Gino Cadeddu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it