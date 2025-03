Nuovo stadio del Cagliari: la Regione conferma i 50 milioni di euro

La conferma è arrivata nel corso delle audizioni dedicate alla Finanziaria regionale: "Rappresenta un grande passo avanti nell’interesse di Cagliari e di un club che ha migliaia di tifosi in tutta Italia"

Durante le audizioni dedicate alla Finanziaria regionale in corso, i rappresentanti della maggioranza in Consiglio Regionale hanno confermato lo stanziamento da 50 milioni di euro per il nuovo stadio del Cagliari.

“Lo stanziamento della Regione per la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari rappresenta un grande passo avanti nell’interesse del Comune di Cagliari e di un club che ha migliaia di tifosi in tutta Italia” ha commentato Roberto Li Gioi, esponente del Movimento 5 Stelle e presidente della Quarta commissione.

L’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu ha spiegato che le risorse verranno garantite in diverse tranche: 3 milioni nel 2025, 10 nel 2026, 15 nel 2027 e 22 nel 2028.

L’auspicio è che i lavori di demolizione del vecchio Sant’Elia partano nell’anno in corso, così che l’impianto inizi poi a prendere forma. I 50 milioni della Regione copriranno in parte i costi dello stadio: la spesa complessiva sarà di circa 120 milioni.

