Omicidio Marco Mameli, Balloi: “Fatevi avanti, servono uomini e non vigliacchi”

Gian Basilio Balloi, guardia medica di Baunei, ha lanciato un appello all’omicida di Marco Mameli, e anche a coloro che avrebbero potuto assistere alla tragedia, che durante la sfilata carnevalesca di Barisardo ha aggredito e ucciso il giovane operaio di Ilbono con tre coltellate.

“Se è vero che chi salva una vita, salva il mondo intero, cosa succede quando qualcuno si avvale della facoltà di spezzare una vita? Un omicida che ha agito davanti a tanti testimoni, visto il momento di festa, è mai possibile che non abbia ancora un volto, un briciolo di coraggio per potersi costituire?“, dichiara Balloi.

“E coloro che hanno visto, che credo siano in tanti: e se quel povero ragazzo che ha versato sangue sull’asfalto, agonizzante e senza forse mai rivolgere più ai suoi cari il suo ultimo sguardo, se costui fosse un vostro fratello, amico, o semplice conoscente, per quanto ancora vorrete tenere sulla vostra coscienza il peso dell’omertà? Allora, fatevi coraggio. Il tempo dell’omertà è finito. A questa società servono uomini non vigliacchi“.

