Dramma a Cagliari, trovato il cadavere di una 30enne a Cala Fighera

Il personale delle motovedette della Guardia Costiera ha effettuato un ritrovamento drammatico questa mattina, al largo di Cala Fighera a Cagliari. Il corpo senza vita di una donna, di età approssimativa di trent’anni, è stato recuperato in mare, dopo essere stato avvistato da alcune persone che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Le autorità competenti, la Capitaneria di Porto e gli investigatori della Squadra Mobile, hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. È in programma un esame autoptico sul corpo, affidato al medico legale Roberto Demontis, per determinare le possibili cause del decesso.

La salma è stata trasferita presso la Capitaneria di Porto, in piazza Deffenu. Le indagini sono in corso e la Capitaneria ha avviato le ricerche di un eventuale secondo corpo.

