Tragedia Cala Fighera, è mistero: ritrovati uno zaino e un borsello

Cosa è accaduto a Cala Fighera, a Cagliari? Gli inquirenti sono al lavoro in queste ore per ricostruire la vicenda che ha portato al ritrovamento in acqua del cadavere di Manola Mascia, 30enne di Quartu. Con lei, presumibilmente, ci sarebbe stato un ragazzo, ma di cui non sono state al momento rilevate tracce.

Intanto però sono stati recuperati gli effetti personali della ragazza, tra cui uno zaino. Trovato anche un borsello, che dovrebbe appartenere al giovane che era con lei. Al lavoro ci sono gli uomini della Guardia Costiera, dei vigili del fuoco e i sommozzatori.

L’ipotesi al vaglio è che i due stessero facendo una passeggiata e siano poi caduti in una zona impervia. La Polizia non esclude nessuna pista, neanche quella di un possibile gesto volontario. I due mancavano da casa da quasi 24 ore.

