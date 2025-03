Sardara, gli amici saluteranno Alessio Marras con un corteo di moto

Un corteo di moto per ricordare un amico, un ragazzo molto stimato in paese, che ha perso la vita troppo presto. È l’annuncio dato dal moto club Scarburati Bikers in occasione dei funerali di Alessio Marras previsto per venerdì 21 marzo.

Il giovane, appena 30 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale sulla strada provinciale 62 che da Sardara porta a San Gavino. In sella alla sua Ducati ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il guardrail.

Sul luogo dell’incidente, questa mattina, amici e parenti hanno posato un mazzo di fiori in suo ricordo. E provato a capire la dinamica della tragedia.

Il funerale è fissato per domani, alle 15:00, nella chiesa della Beata Vergine Assunta di Sardara. I centauri che desiderano unirsi al corteo potranno così rendere omaggio ad Alessio con un gesto simbolico e di profonda vicinanza.

