Tragedia Cala Fighera, il responso dell’autopsia: Durzu caduto dagli scogli

Paolo Durzu è morto a Cala Fighera a causa di una caduta dalla scogliera. Lo ha definito l’autopsia durata circa 5 ore sul corpo della vittima.

Esattamente come sul corpo della compagna Manola Mascia, anche sul cadavere di Durzu sono state accertate gravi ferite dovute ad una caduta dagli scogli. Le stesse ferite e la stessa dinamica per i due.

Gli inquirenti propendono dunque per la tragica fatalità: arrivati in una zona impervia del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari, i due potrebbero essere scivolati su un costone roccioso ritenuto franoso.

Gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Cagliari continueranno nelle indagini per capire come mai i due fidanzati si trovassero in una zona così pericolosa. Saranno visionate le telecamere della zona e controllato il cellulare di Durzu per avere nuove informazioni.

