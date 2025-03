Il giovane era molto legato al suo paese d’origine, nonostante si fosse trasferito per lavoro in Lombardia: il messaggio straziante del fratello

Il tragico destino di Manuel Magnolia: Seui comunità in lutto

Seui è ancora incredula per la notizia che l’ha travolta nelle scorse ore con il ritrovamento del cadavere del 34enne Manuel Magnolia.

Residente in Lombardia, dove si era trasferito per questioni lavorative, Magnolia era molto legato al suo paese d’origine, dove ritornava ogni anno per le ferie.

Il suo corpo è stato ritrovato dentro la sua auto finita in un dirupo, in seguito ad un incidente stradale presumibilmente avvenuto il 12 marzo. Quindi dieci giorni dopo, dopo la segnalazione del proprietario del terreno in cui era finita l’auto.

Sui social tanti messaggi strazianti di cordoglio. Il primo è stato il fratello Ivan.

”Te ne sei andato a passeggiare in campagna, perché non ascoltavi e facevi sempre quello che volevi tu. Come piaceva a te. Adesso, dal cielo, prenditi cura dei tuoi nipoti”.

Un messaggio è stato riservato anche dal Comune di Seui, sempre sui social.

“Un’altra giornata triste per tutti noi seuesi, a causa della prematura scomparsa di Manuel e Liana. Un caloroso abbraccio alle famiglie da parte dell’intera comunità di Seui, che condivide il loro dolore e si unisce al loro cordoglio”.

