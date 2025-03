Portovesme, Sorgia torna alla carica: “Tavoli e strategie? Ma zero risultati”

Prosegue la polemica tra il consigliere regionale della Lega, Alessandro Sorgia, e il Campo Largo sulla vertenza Portovesme. Dopo l’accusa alla Giunta Todde di aver fatto solo false promesse ai lavoratori, sono arrivate le dichiarazioni del centrosinistra riguardo a una diversa visione sulla crisi del polo industriale. Ora Sorgia controreplica.

“È sorprendente vedere come i colleghi Pilurzu e Mandas si affannino a difendere l’operato della Giunta Todde, mentre il Sulcis sprofonda in una crisi senza precedenti” dichiara Sorgia. “Invece di cercare soluzioni concrete, si limitano a scaricare le responsabilità su governi passati e a vantare presunti tavoli istituzionali riattivati, che finora non hanno prodotto alcun risultato tangibile”.

Per Sorgia si tratta di anni di scelte sbagliate e di immobilismo politico che non possono essere ricondotte alla precedente legislatura. “Non è il momento di fare polemiche sterili o di difendere l’indifendibile. È il momento di agire. I lavoratori della Sider Alloys e le loro famiglie non possono più aspettare promesse vuote o tavoli di confronto inconcludenti”.

Riguardo alle affermazioni di Mandas, secondo cui la Giunta Todde avrebbe riattivato i tavoli istituzionali e avviato una strategia industriale per la riconversione sostenibile, Sorgia ribatte: “Se questi tavoli sono stati davvero riattivati e questa strategia esiste, dove sono i risultati? Dove sono le misure concrete che impediscono ai lavoratori di finire in cassa integrazione? Il tempo delle parole è finito. Servono fatti, e servono ora”.

Il consigliere leghista conclude. “Invito i colleghi Pilurzu e Mandas a unirsi a me nel chiedere alla Giunta regionale un piano straordinario per il Sulcis, con risorse dedicate e tempi certi. Difendere l’operato della Giunta senza risultati concreti significa tradire la fiducia dei cittadini che ci hanno eletti per rappresentarli e difendere i loro interessi”.

