Il PD presenta la proposta: legge sarda per l’intelligenza artificiale

I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno presentato una proposta di legge regionale per promuovere un utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di preparare la Sardegna alle sfide e alle opportunità offerte da questa tecnologia. La proposta mira a fornire strumenti e una visione adeguata a cittadini, imprese e istituzioni.

Gianluigi Piano, primo firmatario della proposta, ha sottolineato come “La Regione deve sfruttare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per migliorare i servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, dalla tutela ambientale alla semplificazione amministrativa ma è fondamentale anche guardare agli effetti sul mercato del lavoro, garantendo nuove opportunità occupazionali e la competitività delle imprese”.

Il testo della proposta si basa sulle linee guida della strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale e si articola in diverse aree: formazione e introduzione dell’IA nelle scuole, applicazioni per la pubblica amministrazione e la sanità, incentivi alle imprese per l’aggiornamento del personale e il potenziamento delle infrastrutture digitali, e sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica.

Un ruolo chiave sarà svolto dall’Hubias, un laboratorio specializzato all’interno del Crs4, che dovrà essere potenziato sia in termini di infrastrutture tecnologiche che di competenze, con l’obiettivo di sviluppare la ricerca e attrarre talenti e competenze elevate. “Vogliamo che la Sardegna diventi un polo di eccellenza nell’innovazione digitale. Lo siamo stati in altri tempi, credo che si debba tornare a questa centralità”, ha concluso Piano.

