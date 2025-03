Finanziaria, pioggia di emendamenti: ben 350 dalla minoranza

Sono ben 350 gli emendamenti presentati per la Finanziaria da 10 miliardi della giunta Todde, di cui buona parte dal centrodestra.

Si attendono però ulteriori correttivi anche da parte della giunta e della maggioranza, che verranno apportati nel momento in cui il testo arriverà in Aula per la discussione.

Le modifiche proposte vertono principalmente sul fondo unico degli enti locali, il lavoro e la sanità e la stabilizzazione dei precari.

Oltre a ciò, continuano le polemiche sulle lunghe tempistiche, soprattutto da parte dell’opposizione che accusa il campo largo sui ritardi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it