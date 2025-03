Caso Ovodda, l’ex deputato Piras zittisce Rizzi: “Pregiudizio e ignoranza”

“La verità è che le continue accuse del Signor Rizzi sull’assenza di legalità in Sardegna puzzano così clamorosamente di pregiudizio e ignoranza che non meriterebbero nemmeno di essere commentate”. Lo scrive sui social l’ex deputato e attuale presidente della Lega dei Parlamentari per la Palestina, Michele Piras.

L’ex esponente del Partito Democratico non le manda a dire all’attivista che da tempo ha avviato una battaglia animalista in Sardegna, sfociata però in una guerra di insulti e minacce via web. In uno dei suoi ultimi post, Rizzi era stato durissimo con l’allevatore di Ovodda, Michele Ladu, ma anche con la provincia di Nuoro, dove secondo l’attivista “lo Stato evidentemente non esiste ed ognuno può fare ciò che vuole, violando le leggi italiane”.

Piras replica: “Si faccia un giro (e non solo a Cagliari) per capire due cose semplici semplici sull’Isola. La prima è che qui le Istituzioni funzionano come in tutto il resto del Paese, quelle democratiche come quelle preposte alla tutela dell’ordine pubblico. La seconda è che l’anello dal naso ce lo siamo levati da tempo“.

