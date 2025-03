Francesco Repice: “Davanti a Gigi Riva mi tremarono le gambe”

Incontrare Gigi Riva poteva far tremare sul serio le gambe: lo ha raccontato il noto giornalista Francesco Repice nel corso del podcast “Centrocampo“, condotto dall’influencer Benv3 e dal cugino Genny.

Repice ha raccontato come fosse affascinato dai grandi calciatori che hanno segnato la sua giovinezza. In particolare da coloro che hanno giocato i mondiali di Messico 70. Uno di questi era Gigi Riva, che il radiocronista di RadioRai ha incrociato per la prima volta nel corso del ritiro mondiale del 1998 della nazionale italiana.

Ecco il suo racconto:

“La prima volta in cui ho seguito la nazionale in pianta stabile, nel 1998, Bruno Gentili mi disse di andare a Coverciano dove c’era il ritiro pre-mondiale. Non parlavano i calciatori, parlava Gigi Riva. Vedersi di fronte Gigi Riva per la prima volta.. io non sapevo cosa dire. Hanno cominciato a tremarmi le gambe. Per era Rombo di Tuono, Gigi Riva. Era una figura mitologica per quelli della mia generazione. Probabilmente qualcuno pensava che non fosse reale. Fosse un personaggio di fantasia talmente era un Eroe. Un Eroe leggendario. Vederselo di fronte.. mi diedi due schiaffetti, non riuscivo a parlare”.

