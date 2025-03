Una terribile aggressione nei confronti di una donna a Nuoro, dove un tunisino di 22 anni l'ha attaccata con pugni al volto: per il giovane è scattato il tso

Prende a pugni una donna: 22enne ricoverato in psichiatria a Nuoro

Attimi di terrore a Nuoro, dove una donna di 47 anni è stata aggredita mentre si trovava all’interno della sua auto, parcheggiata in via Brigata Sassari. L’aggressore, un 22enne tunisino in evidente stato di alterazione, si è avvicinato al veicolo a piedi nudi e ha tentato di costringerla a uscire con la forza.

La donna, colta alla sprovvista, ha cercato di resistere e difendersi, ma l’uomo è riuscito ad aprire la portiera e l’ha colpita ripetutamente con pugni al volto, afferrandola per un braccio nel tentativo di trascinarla fuori dall’auto. La vittima, ancora con la cintura di sicurezza allacciata, ha opposto resistenza fino a quando, riuscita a liberarsi, è scesa dal veicolo. L’aggressore l’ha quindi colpita con un altro pugno sulla spalla prima che due passanti intervenissero per aiutarla.

Nel frattempo, la figlia della donna, accorsa sul posto, ha cercato di fotografare l’uomo, ma lui è riuscito a fuggire. Nonostante il tentativo della ragazza di inseguirlo, l’aggressore si è dileguato, ma poco dopo una volante della Polizia è riuscita a intercettarlo e fermarlo.

La 47enne, trasportata in ambulanza al pronto soccorso, è stata medicata e dimessa in serata senza gravi conseguenze. Il 22enne, dopo essere stato denunciato a piede libero, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro per essere monitorato e curato.

