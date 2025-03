Cagliari, buone notizie dall’infermeria per lo scontro salvezza con il Monza

Il Cagliari si avvicina a una sfida fondamentale per la salvezza. Domenica alle 12.30 arriva il Monza all’unipol Domus, con i biancorossi all’ultimo posto in classifica e con speranze minime di restare in Serie A. I rossoblù vogliono dare il colpo di grazia, ma soprattutto non farsi sfuggire l’occasione di raccogliere 3 punti pesantissimi per strappare sulla zona retrocessione.

Nell’allenamento di ieri mister Nicola ha ricevuto buone notizie dall’infermeria. Luvumbo, Coman e Zappa si sono allenati parzialmente in gruppo e potrebbero essere della partita se tra oggi e domani dovessero essere confermati i buoni segnali.

In gruppo anche Marin, che dopo le buone prestazioni con la sua Romania si candida per un posto da titolare insieme a Prati, altro giocatore che ha brillato in campo internazionale. Fuori dai giochi invece Obert, alle prese con un risentimento muscolare rimediato in nazionale.

