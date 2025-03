Ennesimo grave incidente in viale Marconi, dove una ragazza è stata investita questa mattina ed è ora ricoverata al Brotzu in gravi condizioni

Quartu, grave incidente in viale Marconi: una ragazza in prognosi riservata

Nuovo incidente stradale questa mattina in viale Marconi a Quartu Sant’Elena. Una ragazza è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Brotzu, dopo essere stata travolta da una Fiat Panda guidata da una donna.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8, mentre la giovane attraversava la strada nei pressi dell’incrocio con via Volta, diretta alla fermata dell’autobus. L’impatto è stato molto violento, tanto che la ragazza ha sfondato il parabrezza dell’auto. La conducente, sotto shock, si è immediatamente fermata per prestare soccorso.

Nonostante sia rimasta cosciente, la ferita è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al Brotzu con un’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti al traffico in viale Marconi e via Cagliari, ma la situazione è tornata alla normalità dopo poco.

