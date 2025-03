I tifosi rossoblù, al minuto undici come il numero di maglia di Gigi Riva, esporranno le bandiere con i quattro mori per omaggiare Rombo di Tuono

Cagliari-Monza, coreografia in curva sud per omaggiare Gigi Riva

In vista della gara di domenica alla Unipol Domus tra Cagliari e Monza, in programma per le ore 15:00, i tifosi rossoblù starebbero preparando una coreografia per omaggiare il compianto campione Gigi Riva.

In occasione dell’undicesimo minuto della partita (un richiamo al numero di maglia indossato da Riva), i tifosi esporranno le bandiere con i quattro mori per rendere omaggio all’indimenticabile campione Rombo di Tuono.

