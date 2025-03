Caos a Cagliari, finanziere accecato da spray: voleva fermare una rissa

L'uomo è intervenuto per riportare la calma tra due stranieri che erano arrivati alle mani. Uno dei due però gli ha spruzzato lo spray al peperoncino in faccia

Un finanziere a Cagliari è rimasto accecato dallo spray al peperoncino usato da alcuni stranieri che sono venuti alle mani tra loro.

L’incidente è avvenuto ieri in piazza Matteotti intorno alle 18.30. L’uomo in quel momento non era in servizio, ma è intervenuto per cercare di riportare la calma.

Il militare ha provato a separarli, ma uno dei due gli ha spruzzato in faccia lo spray che per qualche minuto lo ha accecato.

Così, i passanti che si trovavano lì per caso, hanno chiamato immediatamente il 118. Tuttavia, quando i soccorsi sono giunti sul posto, il finanziere aveva recuperato la vista e non ha voluto farsi controllare ulteriormente in ospedale.

