La famiglia di Manuela Murgia incontra Zedda: “Un onore, lo ringraziamo”

Dopo la notizia dell’organizzazione della fiaccolata in suo onore, i familiari di Manuela Murgia quest’oggi hanno incontrato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Un momento importante per la famiglia, che assume ancora maggiore valore dopo la riapertura del giallo di Tuvixeddu.

“Oggi abbiamo avuto l’onore di incontrare il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, persona di grande sensibilità e attenzione” ha affermato la famiglia di Manuela.

“Lo vogliamo ringraziare per la sua ospitalità, per la gentilezza con cui ci ha accolti e per il tempo prezioso che ci ha dedicato. Un ringraziamento speciale anche per la vicinanza dimostrata a nostra sorella Manuela Murgia e alla sua storia, che merita ascolto, rispetto e impegno”.

“Sapere di poter contare su un’istituzione attenta e umana – hanno concluso – ci dà fiducia e speranza per tutto ciò che ne conseguirà. Grazie, Massimo Zedda, per averci ascoltato”.

