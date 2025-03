Rizzi, l’attacco di Giagoni: “Venuto in Sardegna a fare propaganda”

Fa ancora discutere la toccata e fuga dell’attivista Enrico Rizzi in Sardegna. Non basta il flop dell’incontro effettuato in piazza Yenne a Cagliari, con molte associazioni sarde che non hanno risposto all’invito.

Ora c’è l’accusa del deputato Dario Giagoni di aver “usato” questa giornata sarda per fare propaganda. Sotto la lente del parlamentare della Lega l’invito rivolto a Rizzi di parlare in una scuola di Tempio Pausania.

“È inaccettabile che l’Istituto Don Gavino Pes di Tempio Pausania abbia invitato Enrico Rizzi a parlare di allevamenti e di benessere animale. Nonostante la sua carriera da influencer con una forte presenza online, non ha le qualifiche per trattare temi scientifici. Gli allevamenti sardi, infatti, sono modelli di sostenibilità, fondamentali per l’equilibrio ecologico e l’economia del territorio. In questo incontro, invece, c’è stato un ospite che promuove l’idea di distruggere gli allevamenti e le nostre radici”.

Per Giagoni, “la scuola deve essere un luogo di conoscenza, non un terreno fertile per pura propaganda ideologica”.

