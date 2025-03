Viola, Gaetano e Luvumbo colorano il cielo di Cagliari: Monza ko

Il Cagliari si sbarazza del Monza per 3-0 e fa un passo (quasi) decisivo verso la salvezza. Tre gemme di Viola, Gaetano e Luvumbo consentono ai rossoblù la conquista di tre punti che la elevano a +6 dal terzultimo posto.

Nicola legge bene tatticamente la gara, cercando di non forzare la ricerca del gol. Che prima o poi sarebbe arrivato. Poteva segnare Viola nel primo tempo, ma per festeggiare deve attendere l’inizio della ripresa e togliersi un peso di dosso.

Il raddoppio di Gaetano è un’altra gemma, questa volta su punizione, sotto una curva nord caldissima. È mancato il tris, mentre è sopraggiunta un po’ di ansia nel finale per una gara che poteva anche riaprirsi.

Poi la terza gemma, questa volta con un Luvumbo che porta a compimento una corsa devastante in contropiede. Il cielo di Cagliari si colora di gioia e sono tre punti.

La Partita.

Partita molto tattica in avvio, che sveglia Viola al 7’: cross perfetto di Zortea, il colpo di testa va di un soffio fuori. Poi non accade più nulla di particolare, perché le due squadre non riescono a trovare gli spazi per offendere la porta avversaria. Al 40’, il tiro di Kyriakopoulos si spegne sull’esterno della rete. Un minuto dopo decisivo Castrovilli ad evitare la rete di Viola.

I colori rossoblù festeggiano in avvio di ripresa: cross di Augello dalla sinistra, Viola stacca benissimo e batte Turati per l’1-0. L’assalto del Cagliari alla porta lombarda è sistematica ma non esagerata, con un Luvumbo che cerca di far scatenare la sua corsa. Al 70’ un tiro-cross dell’angolano viene deviato da Turati con volo plastico all’incrocio. Al 72’ il raddoppio: chirurgica la punizione di Gaetano che fa esplodere la Domus. All’87’ Gaetano prima e Pavoletti dopo si mangiano letteralmente il tris. Velenoso il tiro di Caprari che Caprile respinge di piede. La chiude invece Luvumbo nei minuti di recupero, finalizzando un contropiede fulminante.

