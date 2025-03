Cagliari-Monza 3-0, le pagelle: Viola segna “alla Zola”, Mina alza la diga

Vittoria importantissima del Cagliari che liquida 3-0 il Monza, mettendo così le mani sulla salvezza. In gol i fantasisti Viola e Gaetano: il primo con un colpo di testa “alla Zola”, il secondo con una bella punizione dal limite. Le nostre pagelle:

Caprile 6: Il Monza bussa poco alla sua porta, ma è sempre attento.

Mina 7: Sfida di nervi con Keita, ma la vince alla grande. Ci provano con cross alti, bassi, imbucate centrali, ma niente. Per il Monza è un muro invalicabile.

Luperto 6: Prende un giallo e poi cade nelle provocazioni di Keita, rischiando e non poco di lasciare la squadra in 10 già dopo poco. Poi però si ricompone e non sbaglia una virgola.

Palomino 6: Sicuro in ogni circostanza, gara pulitissima.

Augello 6,5: Suo il cross al bacio per il gol di Viola. (89′ Zappa sv)

Zortea 6: Bravo nel contenimento, ma quando affonda da sempre fastidio al Monza.

Adopo 6,5: Impreciso in alcune circostanze, ma un martello in mediana.

Prati 6,5: Galvanizzato dall’eurogol in Under 21, inventa discrete verticalizzazioni e offre un buon contributo anche senza palla. (76′ Makoumbou 6: Ordinaria amministrazione per il congolese)

Felici 6: Prova qualche colpo di fantasia, ma senza efficacia. Nella zona di Pedro Pereira però riesce a dar fastidio al portoghese. (60′ Luvumbo 6,5: Rischia di trovare il gollonzo con una “punteraccia” di sinistro, ma per il resto gestisce le sue ancora non perfette condizioni dopo l’infortunio. Gol importante per restituirgli fiducia dopo i lunghi stop)

Viola 7: Ha un’ottima occasione di testa in avvio di partita ma sbaglia clamorosamente. Non sbaglia però alla seconda occasione in avvio di ripresa. (60′ Gaetano 7: Punizione magistrale a sigillare la vittoria e, forse, la salvezza. Un po’ superficiale nel finale quando sfiora la doppietta)

Piccoli 6,5: Gran lavoro di posizione e lotta continua. (76′ Pavoletti 6: Sbaglia un gol abbastanza clamoroso, poi è sfortunato di testa, ma bravo ad avviare l’azione del terzo gol)

Nicola 7: Prepara bene la gara, partendo con un atteggiamento guardingo e non a spron battuto. Una scelta che paga, perché in avvio di ripresa i rossoblù trovano il gol quasi subito e possono controllare la gara senza sbilanciarsi.

