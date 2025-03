Quartucciu, rissa a Le Vele: identificati diversi minorenni coinvolti, erano 80

Sono stati identificati diversi minorenni coinvolti nella maxi rissa scoppiata ieri al centro commerciale Le Vele di Quartucciu. I genitori dei ragazzi hanno ricevuto l’avviso da parte dei Carabinieri.

I momenti di tensione sono scaturiti nel tardo pomeriggio, quando circa 80 minorenni, suddivisi in due gruppi contrapposti, hanno dato vita a un acceso confronto con insulti, urla e spintoni. La situazione, che ha destato preoccupazione tra clienti e dipendenti della struttura, ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri.

L’arrivo tempestivo delle pattuglie ha permesso di disperdere i giovani e riportare la calma, evitando conseguenze più gravi. Tuttavia, alcuni dei ragazzi coinvolti hanno tentato di riunirsi nuovamente all’interno del centro commerciale, costringendo le forze dell’ordine ad attuare un filtraggio temporaneo degli ingressi, limitando l’accesso a famiglie e adulti. Nel giro di mezz’ora, l’ordine è stato ristabilito, consentendo il regolare svolgimento delle attività commerciali.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che la lite sia scoppiata per futili motivi legati ad apprezzamenti rivolti a una ragazza, degenerati poi in una vera e propria contrapposizione tra gruppi di coetanei. Il rapido intervento dei Carabinieri e della Polizia di Stato ha permesso di identificare diversi giovani coinvolti, i cui genitori sono stati immediatamente informati. Sono attualmente in fase di valutazione misure di prevenzione personali, come il possibile Daspo urbano, in linea con le recenti direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

