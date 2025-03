Manca: “Sembra ci sia una regia per fare di Todde un bersaglio”

L’assessora regionale, Desirè Manca, si è schierata al fianco della governatrice Alessandra Todde dopo che ad Orgosolo sono apparsi dei murales indirizzati alla presidente della regione con la scritta “fermatemi subito”.

“Sembra quasi che ci sia una regia per fare di Alessandra Todde un bersaglio. Un attacco concentrico che proviene da oltre tirreno e dal cuore della Sardegna. Un governo che non riesce ad occuparsi dei suoi cittadini e del loro benessere ma si sveglia dal torpore solo per opporsi al ricorso promosso dalla Regione Sardegna contro la decadenza della Presidente. Ad Orgosolo poche ore dopo appare un murale che ritrae la nostra Alessandra con sotto la scritta fermatemi subito. Una sorta di balentia d’accatto, un gesto di una violenza inaudita, una vera e propria intimidazione che si vorrebbe far passare per satira, per sottile ironia”, dichiara Manca.

“In quel gesto di ironia non c’è traccia, e di sottile c’è solo l’istigazione alla violenza, l’intimidazione, una minaccia bella e buona non solo rivolta alla Presidente, ma a tutti quelli che la sostengono. Ma questi signori che provengano da dentro o fuori l’isola, hanno fatto male i loro conti, Alessandra non si spaventa. Ed io nemmeno. Noi non abbiamo paura e continuiamo per la strada che abbiamo tracciato. Mente e cuore nella nostra isola e per la nostra isola”.

Infine anche parole di solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni dopo le scritte apparse ad Ozieri: “Ho appreso delle scritte apparse ad Ozieri. La violenza in qualsiasi forma si manifesti non ci piace e non ci appartiene, neanche quella rivolta verso gli avversari”.

