Fine Vita, Todde: “Approviamo la legge, saremo seconda regione in Italia”

La Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha annunciato che la legge sarda sul Fine Vita è stata depositata. Lo ha fatto alla Camera dei deputati, a margine dell’evento ‘La Valigia della libertà‘ dedicato al tema del fine vita e del diritto all’autodeterminazione.

“La nostra legge è stata depositata e ora deve passare in commissione per essere discussa. Saremo probabilmente, tempi permettendo, la seconda regione d’Italia ad approvarla, una regione che come la Toscana farà una ‘fuga in avanti'”.

