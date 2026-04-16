Jerzu, dramma in casa: anziano cade nel camino acceso e muore

Tragedia domestica a Jerzu, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto nella sua abitazione di via Berlinguer.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente risalirebbe a due sere fa, quando l’uomo che viveva solo in casa sarebbe caduto all’interno del camino acceso. In pochi istanti le fiamme avrebbero avvolto i suoi vestiti e, nonostante il tentativo disperato di mettersi in salvo, il 78enne non è sopravvissuto. L’anziano sarebbe infatti riuscito ad allontanarsi dal camino, cercando di liberarsi degli indumenti ormai incendiati. Ogni sforzo si è però rivelato inutile.

A far scattare i soccorsi sono stati i vicini di casa, insospettiti dall’assenza dell’uomo per diverso tempo, cosa insolita per le sue abitudini. Una volta entrati nell’abitazione, lo hanno trovato riverso sul letto, ormai privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia di Jerzu, che hanno avviato i primi rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lanusei.

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