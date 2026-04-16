Cagliari, viale Merello: al via il bando da 8,7 milioni per la riqualificazione

Il Comune di Cagliari avvia ufficialmente la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale di Viale Merello, uno degli interventi più rilevanti sul fronte della rigenerazione urbana cittadina. Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro le ore 11 del 13 maggio 2026.

L’operazione ha un valore complessivo di 8,76 milioni di euro ed è finanziata anche attraverso i fondi del programma PN Metro PLUS 2021-2027. L’appalto prevede una formula integrata: l’azienda aggiudicataria dovrà occuparsi sia della progettazione esecutiva sia della realizzazione dei lavori.

Il progetto punta a trasformare profondamente l’assetto dell’arteria cittadina, con particolare attenzione alla qualità dello spazio urbano. Sono previsti marciapiedi completamente rinnovati, arricchiti da aiuole e nuove piantumazioni, con il verde destinato a diventare elemento centrale del nuovo disegno urbano.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di restituire alla città un viale più moderno, accessibile e sostenibile, migliorando al contempo la vivibilità dell’area.

Non sono mancate, tuttavia, le critiche. Nei mesi scorsi il progetto è stato al centro di un acceso dibattito, in particolare per la riduzione dei parcheggi prevista nell’intervento, tema che ha suscitato perplessità tra i residenti.

Altro elemento di discussione riguarda la paternità del finanziamento, riconducibile alla precedente amministrazione guidata da Paolo Truzzu e rivendicata dal centrodestra.

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