Arbus investe in sicurezza: nuova attrezzatura per il salvamento a mare

Il Comune di Arbus si prepara alla prossima stagione estiva con un potenziamento significativo delle dotazioni per la sicurezza. Grazie a fondi regionali, sono state acquistate nuove attrezzature per il servizio di salvamento a mare e sette defibrillatori, che si aggiungono a quelli già presenti sul territorio comunale.

“Come Amministrazione, stiamo lavorando per garantire un territorio più sicuro, sia sulle nostre spiagge che nelle aree urbane. L’acquisto di nuova attrezzatura per il salvamento a mare migliorerà il servizio di sicurezza sulle nostre coste, frequentate ogni anno da migliaia di persone. I nuovi defibrillatori aumenteranno la possibilità di intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache” dichiara Simone Murtas, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile del Comune di Arbus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it