Notte di controlli a Cagliari: denunciati in 4 per droga

Nel corso di diverse operazioni delle forze dell’ordine, a Cagliari, in materia di controlli e sicurezza, quattro persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti.

Un 31enne del Gambia, residente a Cagliari, è stato trovato con quattro grammi di hashish; un 45enne marocchino, residente anch’esso in città, in possesso di un grammo della stessa sostanza; un giovane tunisino di 20 anni, trovato con sette compresse di Lyrica detenute senza la prescrizione medica; e infine un 21enne di Cagliari, sorpreso con 3,45 grammi di cocaina.

Contestualmente ai controlli sul territorio, i Carabinieri, grazie al supporto della Polizia Locale di Cagliari e del personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato verifiche mirate presso alcuni esercizi pubblici, riscontrando varie irregolarità. In particolare, presso un caffè situato in via Roma, sono state elevate sanzioni amministrative per l’uso non autorizzato di impianti elettroacustici, in violazione della normativa sull’inquinamento acustico (Legge Quadro n.447/1995 e Legge Regionale n.5/2006), nonché per la mancata comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali e irregolarità nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, in violazione dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n.81/2008.

Analoghe violazioni relative agli impianti elettroacustici sono state riscontrate anche in un altro esercizio di viale Trieste, dove inoltre è stato individuato un lavoratore in nero. Tale situazione ha comportato l’immediata sospensione dell’attività e l’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it