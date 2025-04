Secondo i dati annunciati dall’assessora, in un anno sono stati registrati 14.400 occupati in più nell’Isola e il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 10%

Desirè Manca: “Per la prima volta, la disoccupazione scende in Sardegna”

L’assessora al Lavoro Desirè Manca ha scelto la festa del Movimento 5 Stelle sardo a Nuoro per comunicare come, per la prima volta nella storia dell’Autonomia Sarda, la disoccupazione sia scesa sensibilmente.

“Da quando siamo al governo di questa Regione, abbiamo 14.400 occupati in più rispetto agli anni precedenti. Abbiamo un tasso di disoccupazione che scende dal 10,2% all’8,7%, prima volta nella storia dell’autonomia sarda. A me non piace generalmente parlare di numeri, ma mi piace farlo quando dietro questi numeri c’è la vita delle persone”.

Quindi ha svelato il momento in cui la presidente Alessandra Todde le ha proposto l’assessorato.

“Vi dico la verità, sono rimasta un po’ sorpresa all’inizio, anzi un po’ sconcertata. Poi ho capito che Alessandra mi stava offrendo una sfida, e io amo le sfide. Le amo per vincerle, le amo perché cerco di affrontarle e ottenere dei risultati, degli obiettivi”.

