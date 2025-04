Rinnovabili, Comitato presenta esposto: “Danni ambientali irreversibili”

Il Comitato Scientifico "Insularità in Costituzione" ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica della Sardegna contro gli effetti del Decreto Draghi e del decreto ministeriale 236/2024

Non si ferma la battaglia sulle rinnovabili che questa volta ha avuto come attore protagonista il Comitato Scientifico “Insularità in Costituzione”, che ha presentato un esposto alle procure della Repubblica della Sardegna.

L’intento è quello di far avviare un’indagine per “per danni gravi e irreversibili arrecati al territorio sardo”.

In particolare: “Le denunce riguardano gli effetti del decreto legislativo 199/2021 e del decreto ministeriale 236/2024, che impongono alla Sardegna, entro il 2030, una produzione minima di 6.264 MW da fonti rinnovabili, senza definire un tetto massimo e senza una preventiva pianificazione” spiega il Comitato con una nota.

Eventualmente, qualora non venissero adottate misure precauzionali o correttive, il Comitato ha chiesto di verificare la sussistenza dei reati previsti e sarebbe pronto a costituirsi parte civile.

