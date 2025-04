Asia Loddo, oggi i funerali a Quartu: in serata una fiaccolata verso il mare

Oggi pomeriggio, alle 15, l'ultimo saluto alla 16enne scomparsa tragicamente in un incidente in scooter

Saranno celebrati oggi a Quartu Sant’Elena, nella parrocchia di Sant’Antonio, i funerali di Asia Loddo, 16enne che ha perso la vita dopo un tragico incidente in scooter a Is Pontis Paris, tra Cagliari e Quartucciu. La giovane è deceduta in ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla. I suoi organi, per volontà della famiglia, sono stati donati, un gesto di grande generosità che consentirà di salvare altre vite.

Ieri mattina, all’esterno dell’istituto alberghiero di Monserrato che Asia frequentava, i compagni di scuola l’hanno voluta ricordare con striscioni, palloncini colorati e un lungo applauso. La comunità scolastica si è stretta attorno alla famiglia, esprimendo vicinanza e dolore per una perdita così improvvisa.

Nel tardo pomeriggio, alle 20, dopo il funerale, è prevista una fiaccolata per le strade di Quartu: amici, conoscenti e semplici cittadini cammineranno insieme in silenzio, portando una luce in ricordo di Asia. Partenza in via Brigata Sassari e tragitto fino alla Marinella.

Il dolore è profondo nella famiglia della ragazza. Il papà Agostino, la mamma Tamara e il fratellino, insieme a tutti i parenti e amici, piangono la giovane. La madre non si da pace e sui social scrive: “Ancora non ho realizzato cosa sta accadendo, mi sembra di vivere un incubo. Un pezzo del mio cuore è volato via con te angelo mio”.

