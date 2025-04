Economia blu, Regione Sardegna in prima linea per lo sviluppo marino

La Regione Sardegna presiederà alcuni tavoli del Comitato tecnico sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo, l’organismo nato in attuazione della Direttiva europea del 2014 per la promozione della crescita delle economie marittime (cosiddetta “economia blu”), lo sviluppo delle zone marine e l’uso delle loro risorse, all’insegna della sostenibilità.

In particolare, la Sardegna dirigerà i tavoli relativi a eolico off-shore, piano di gestione dello spazio marittimo, aree protette e politiche della pesca, comunicazione e consultazione periodica.

“Per la Sardegna – commenta l’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda – è un’occasione più unica che rara per scardinare una visione vetusta della nostra isola, che identifica tradizionalmente il mare come una criticità per la mobilità delle persone e delle merci e a volte come una risorsa solo per pochi settori, come il turismo e la pesca. Il mare può certamente rappresentare un’opportunità in senso più ampio, uno spazio su cui la politica regionale si proietta per far coesistere sviluppo e tutela ambientale, attraverso la pratica della pianificazione che finora era limitata solo alla terra ferma”.

Nel 2016 è stata data attuazione alla Direttiva europea, con la creazione del Comitato tecnico coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di cui fanno parte 5 ministeri e 15 regioni marittime. A seguito dell’approvazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo, avvenuta nel settembre 2024, le Regioni hanno lavorato per la creazione di tavoli tematici, suddivisi per aree geografiche di competenza, per attuare una pianificazione condivisa, che tenga conto delle esigenze e delle prospettive dei singoli territori.

La Regione, inoltre, ricoprirà invece il ruolo di vicario ai tavoli relativi al monitoraggio dell’attuazione dei piani, alla Pianificazione dello Spazio Marittimo, al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e alle politiche energetiche. Laddove necessario, infine, monitorerà l’andamento di tutti gli altri tavoli come uditrice.

“Ci impegneremo per sfruttare al meglio questa occasione per trovare, insieme alle altre regioni, soluzioni condivise alle sfide che questo Governo regionale ha abbracciato sin dal suo insediamento”, conclude l’assessore.

