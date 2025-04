Incidente Asia Loddo, ispezione dei Ris sul luogo dell’accaduto

La procura di Cagliari ha avviato un'inchiesta per omicidio stradale al momento senza persone indagate per quanto accaduto alla giovane

A partire dalle ore 10 di oggi, il Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) dei carabinieri di Cagliari sta conducendo un’ispezione accurata nella zona di Is Pontis Paris, lungo viale Marconi, nel tratto che connette Cagliari e Quartu Sant’Elena. Questo intervento fa seguito all’incidente avvenuto il 9 aprile, in cui due giovani donne caddero da uno scooter, e una di loro, Asia Loddo di 16 anni, spirò in ospedale quattro giorni dopo.

Sul luogo si trova anche la Polizia locale di Quartucciu, competente per la giurisdizione territoriale. Su incarico della procura di Cagliari, che con ogni probabilità ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale al momento senza persone indagate, i militari dell’Arma incaricati delle indagini sono impegnati nella ricerca di materiale biologico utile alle investigazioni.

Asia Loddo è deceduta domenica scorsa nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Brotzu di Cagliari. La sua famiglia ha espresso il consenso alla donazione degli organi.

