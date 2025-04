Selargius, tremendo incidente sul cavalcavia: auto vola giù per diversi metri

È in gravi condizioni la donna di 46 anni, originaria di Assemini, coinvolta ieri in un tremendo incidente lungo la 131 Dir, all’altezza di un cavalcavia a Selargius. La donna era alla guida di una Ford Ka che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata tamponata violentemente da un altro veicolo nel momento in cui si stava immettendo sulla statale, subito dopo l’impianto dell’autovelox della 554, in direzione Sestu.

L’impatto è stato talmente violento da far perdere il controllo del mezzo, che ha sfondato il guardrail e ha compiuto un volo di circa dieci metri, capovolgendosi nel vuoto. La conducente è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo ed è stata successivamente liberata dai Vigili del fuoco, per poi essere trasportata in elicottero all’ospedale Brotzu, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

A bordo della vettura c’era anche un uomo, rimasto ferito in modo serio: per lui è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Monserrato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del fuoco e un elicottero dell’Areus, che hanno gestito i soccorsi e messo in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

