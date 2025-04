Papa Francesco, esposta la salma del Pontefice | Ieri a Cagliari la messa di Baturi

A Casa Santa Marta in Vaticano è esposta la salma di Papa Francesco, mentre ieri sera a Cagliari in tanti hanno pregato nella Cattedrale

Esposta questa mattina a casa Santa Marta in Vaticano la salma di Papa Francesco. Le spoglie del Pontefice resteranno lì fino a mercoledì, quando poi verranno trasferite a San Pietro. Ieri alle 20 il camerlengo Kevin Farrell ha presieduto il rito della constatazione della morte.

Quasi in contemporanea, a Cagliari nella Cattedrale, l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi ha celebrato una solenne liturgia in suffragio di Papa Francesco. “Il dolore di questa morte non è, né può essere, angoscia o incertezza – ha detto Baturi durante la messa – Ma attraversata dalla speranza e dalla gioia della risurrezione”.

“Indicendo l’Anno Santo il Papa aveva scritto che la speranza cristiana consiste proprio in questo: davanti alla morte, dove tutto sembra finire, si riceve la certezza che grazie a Cristo, alla sua grazia che ci è stata comunicata nel battesimo, la vita non è tolta ma trasformata. Per sempre”.

